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’da süper telaş

Manisa’da süper telaş
Giriş Tarihi: 16.1.2020

1. ’de 6 grupta oynanan maçlarda ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off’a kaldı. Çekilen kuralarda eşleşmeler belli oldu. Maçlar 18

MANİSA 1. Amatör Küme'de 2019-2020 sezonunda grup maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 6 grupta ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde etti. A Grubu'nda 1965 Nurlupınar Gençlergücü, Lalelispor, B Grubu'nda Saruhanlı Belediyespor, Halitpaşa Belediyespor, C Grubu'nda, Mecidiyeköy Tarımspor, Kayalıoğluspor, D Grubu'nda Çatalköprüspor, Çepniderespor, E Grubu'nda, Manisa Emirspor, Kapancıspor, F Grubu'nda Tepeköyspor, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Play-Off'a kaldı. Yapılan kura çekiminde Play-Off ilk tur maçlarının programı belli oldu. 18 Ocak'ta saat 14.00'te oynanacak maçların programı şöyle: Saruhanlı Bld.-Kayalıoğlu (Ahmetli), 1965 Nurlupınar-Halitpaşa (Gölmarmara), Mecidiyeköy Tarım-Lalelispor (Salihli), Tepeköy-Kapancı (Manisa), Emirspor-Çepnidere (Salihli), Çatalköprü- Sarıgöl G.Birliği Bld. (Manisa).

■ KENAN MOLLA
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