  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Ödemiş’te bayram

Ödemiş’te bayram

Ödemiş’te bayram
Giriş Tarihi: 16.1.2020
İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Ödemişspor, Bayındırspor'u 2-1 yenerek hayata döndü. Kırmızı- lacivertliler, bu galibiyetle kritik bir 3 puana imza atarken, Play-Off umutlarını yeşertti. Takımın başında ilk resmi maçına çıkan teknik patron Mahmut Arslan, "Bayındır karşısında iyi futbolla 3 puanı aldık. Bir galibiyetle her şey bitmiyor. Daha çok çalışıp takımı üst sıralara taşımalıyız. Selçuk Çamlık maçını da kazanıp, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

■ SEVAL KONURALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödemiş’te bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN