Ödemiş’te bayram

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Ödemişspor, Bayındırspor'u 2-1 yenerek hayata döndü. Kırmızı- lacivertliler, bu galibiyetle kritik bir 3 puana imza atarken, Play-Off umutlarını yeşertti. Takımın başında ilk resmi maçına çıkan teknik patron Mahmut Arslan, "Bayındır karşısında iyi futbolla 3 puanı aldık. Bir galibiyetle her şey bitmiyor. Daha çok çalışıp takımı üst sıralara taşımalıyız. Selçuk Çamlık maçını da kazanıp, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.



■ SEVAL KONURALP