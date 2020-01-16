Poyrazdamları filede Manisa Şampiyonu

Salihli'de Poyrazdamları Ortaokulu, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek il şampiyonu oldu. Salihli Belediye Spor Salonu'nda yapılan final büsabakasında Poyrazdamları Ortaokulu, rakibi Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulu'nu 3-0'lık sonuçla mağlup edip il şampiyonu oldu. Şampiyonada Salihli Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulu ikinciliği, Soma Cenkyeri Cumhuriyet Ortaokulu üçüncülüğü, Özel Akhisar Koleji Ortaokulu dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek verdi. Okul müdürü Yücel Ersoy, hedeflerinin grup müsabakalarında da aynı başarıyı elde ederek, adlarını Türkiye finallerine yazdırmak olduğunu söyledi.



■ EMRE SAÇLI