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Sultanhisar Play-Off’ta

Sultanhisar Play-Off’ta
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele eden Sultanhisarspor, Efeler deplasmanında Yeni Esnafspor'u 4-0 mağlup ederek Play-Off'u garantiledi. Adnan Menderes Stadı 1 nolu yan sahada oynanan karşılaşmada Sultanhisarspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk, Arif ve Fuatcan (2) attı. Sultanhisarspor bu galibiyetle 28 puanla ikinci sıradaki yerini korudu ve ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off'u garantiledi. Lider Kızılcaköyspor ile arasında 5 puan fark olan Sultanhisarspor'un şampiyonluk umutları ise mucizelere kaldı. Kızılcaköyspor gelecek hafta Kuyuluspor karşısında galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Sultanhisarspor, ligin son haftasında Kızılcaköyspor ile deplasmanda karşılaşacak.

■ MEHMET KAVAS
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