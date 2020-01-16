Sultanhisar Play-Off’ta

Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele eden Sultanhisarspor, Efeler deplasmanında Yeni Esnafspor'u 4-0 mağlup ederek Play-Off'u garantiledi. Adnan Menderes Stadı 1 nolu yan sahada oynanan karşılaşmada Sultanhisarspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk, Arif ve Fuatcan (2) attı. Sultanhisarspor bu galibiyetle 28 puanla ikinci sıradaki yerini korudu ve ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off'u garantiledi. Lider Kızılcaköyspor ile arasında 5 puan fark olan Sultanhisarspor'un şampiyonluk umutları ise mucizelere kaldı. Kızılcaköyspor gelecek hafta Kuyuluspor karşısında galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Sultanhisarspor, ligin son haftasında Kızılcaköyspor ile deplasmanda karşılaşacak.



■ MEHMET KAVAS