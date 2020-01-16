Yıldızspor’dan süper başlangıç

İkinci yarıya Çardak’ı 3-0 yenerek galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, Telkomspor’un Pamukkalespor’a yenilmesiyle liderliğe yükseldi.

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda ilk devreyi ikinci sırada kapatan Yıldızspor, sezonun ilk maçında 3-0 yendiği Çardak Belediyespor'u ikinci devrenin ilk sınavında deplasmanda yine 3-0 mağlup etti.



'FİKSTÜR AVANTAJI BİZDE'

BURHAN, Yunus Emre ve Mustafa'nın kaydettiği gollerle coşan kırmızı-beyazlılar, lider Telekomspor'un evinde Pamukkkalespor'a 2-0 yenilmesiyle, liderlik koltuğunu averajla eline geçirdi. Yıldızspor Başkanı Selim Erol, geride kalan 12 haftada sezonun ilk 2 haftası Şemiklerspor'un, ilk yarının son haftası da Telekomspor'un lider olduğunu geri kalan 9 hafta Yıldızspor'un zirvede yer aldığını hatırlatarak, "Yeni lider gibi gözüksek de koltukta en çok oturan Yıldızspor. Bundan böyle de liderliği kaptırmayız. Çünkü ilçe deplasmanımız kalmadı. Bundan böyle maçlarımızı hep Denizli'de oynayacağız. Fiktür avantajımıza güveniyoruz. A takıma henüz transfer yapmadık. Aynı kadro ile yola devam ediyoruz" dedi. Kırmızı-beyazlılar, hafta sonunda deplasmanda sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 yendiği Bekilli Belediye'yi konuk edecek.



■ SEBAHATTİN ALP