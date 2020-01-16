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Yunusemre judoda başarıya doymuyor

Yunusemre judoda başarıya doymuyor
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Yunusemre Belediyesporlu judocular, Manisa'da Okullararası Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı. Başarılı bir performans sergileyen Yunusemreli sporcular, 4 birincilik, 5 ikincilik, 7 üçüncülük olmak üzere 16 madalya kazandı. Erkeklerde 60 kiloda Kayra Çevik 1., 55 kiloda Berat Kablan 2., Emre İnak 3., 66 kiloda Kayra Pektaş 3., +66 kiloda Halit İnci 3., kızlarda 44 kiloda Fulya Ergen 1., 52 kiloda Sidar Cihangir 1., 48 kiloda Yağmur Argüz 1., 36 kiloda Merve Kaya 2., 40 kiloda Aleyna Demir 2., Hacer Baş 2., Sudenur Şahin 2., Esma Karafil 3., Naz Korkmaz 3., Altın Nisa Yıldırım 3., Nida Havle Şevik 3.'lük elde etti. Sporcular, Şubat ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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