Bayındır pes etmez

Güney Grubu'nda 13. haftada Ödemişspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle liderlikten olan ve 4. sıraya gerileyen Bayındırspor, bu haftaki Güzelbahçe Belediyespor maçını kazanıp, yaralarını sarmak istiyor. Teknik patron Dilek Uzan, "Ödemiş karşısında kazaya uğradık, şansız bir mağlubiyet aldık. Yarıştan kopmadık. Güzelbahçe Belediyespor maçına odaklandık. Şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Cezalı Göksel ve Ogün'den yoksun olmamıza rağmen Güzelbahçe maçını kazanarak yeni sayfa açacağız" dedi.



■ SEVAL KONURALP