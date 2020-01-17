Bergama Belediye Serkan’la güçlendi

BAL 8. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bergama Belediyespor, önemli bir transfer daha yaptı. Kırmızı-lacivertliler, son olarak 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'dan sol bek Serkan Özdemir'i kadrosuna kattı. Aydınspor altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Ispartaspor, Gaziosmanpaşa, Torbalıspor, İnegölspor, Belediye Bingölspor, Denizli BŞB, Aydınspor 1923 ve son olarak 2. Lig ekibi Ankara Demirspor formalarını giydi. Aydın doğumlu Serkan, Türkiye Kupası'nda 12, 3. Lig'de 167, 2. Lig'de 77 görev yaptı, kariyerinde 262 maça çıktı, 1 gol attı. Sandıklı forması giyen 1998 doğumlu genç kaleci Emre Şener'le de sözleşme imzalandı.



■ SERVET SARUN