Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarındaki ihlallerden dolayı Fenerbahçe, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor PFDK'ye gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki ihlallerden dolayı Süper Lig'den 4, TFF 1. Lig'den ise 1 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarındaki ihlallerden dolayı Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig'den ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor PFDK'ye gönderildi.

Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Fenerbahçe talimatlara aykırı hareketleri, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor ise saha olayları gerekçelerinden disiplin kuruluna sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye verildi.

AA