Burcu İldem Aydın’ın gururu

Didim’de Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası’nda 69 kiloda podyuma çıkan Burcu, koparmada 76, silkmede 91 toplamda 167 kilo kaldırıp birinci oldu

Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekden, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nda muhteşem bir başarıya imza attı. 69 kiloda podyuma çıkan Burcu, koparmada 76, silkmede 91 kilogram kaldırarak toplamda 167 kilogramla Türkiye Şampiyonu oldu. 40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda en yakın rakibine 61 kilogramlık fark atan Burcu, birinci olarak Aydın'ın göğsünü kabarttı. Aydın'ı temsil eden bir diğer başarılı sporcu Furkan Çakar, 55 kiloda koparmada 67, silkmede 84 kilo kaldırıp toplamda 151 kilogramla Türkiye Şampiyonluğu derecesinin 4 kilogram gerisinde kalarak Türkiye ikincisi oldu.



FİLLİKÇİOĞLU'NDAN TEBRİK

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde eden tüm sporcuları tebrik etti ve şampiyonaya gidecek sporculara başarılar diledi. Fillikçioğlu, Aydın'a şampiyonluk getiren Burcu İldem Gerçekden ile Türkiye ikincisi olan Furkan Çakar'a ve sporcuları yetiştiren antrenörlere ayrıca tebrik edip başarılar diledi.



■ KAZIM YÖRÜKCE