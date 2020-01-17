  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Çine Madran kadrosuna takviye yaptı

Çine Madran kadrosuna takviye yaptı

Çine Madran kadrosuna takviye yaptı
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Aydın Amatör Süper Lig 2. Grup'ta şampiyonluk adaylarından Çine Madranspor, transfer bombalarını patlattı. Yeşil-sarılılar, Aydın BŞB'den Ali Kaynak, kaleci Halim Altaş, Aydınspor'dan Remzi Çamoğlu, Alaşehir'den Tanju Kalkan, Kardeşköyspor'dan Tolunay Siner, Yıldızspor'dan Ahmet Can Barba, Efeler Belediyespor'dan Mustafa Ekici, Sökespor'dan Adnan Erdem'le anlaştı.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çine Madran kadrosuna takviye yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN