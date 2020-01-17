Aydın Amatör Süper Lig 2. Grup'ta şampiyonluk adaylarından Çine Madranspor, transfer bombalarını patlattı. Yeşil-sarılılar, Aydın BŞB'den Ali Kaynak, kaleci Halim Altaş, Aydınspor'dan Remzi Çamoğlu, Alaşehir'den Tanju Kalkan, Kardeşköyspor'dan Tolunay Siner, Yıldızspor'dan Ahmet Can Barba, Efeler Belediyespor'dan Mustafa Ekici, Sökespor'dan Adnan Erdem'le anlaştı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
Çine Madran kadrosuna takviye yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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