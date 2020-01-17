Denizli Basket bombalıyor

ABD’li Thomas Gibson’a imza attıran yeşil-mavili ekip Bahçeşehir Koleji’nden Altan Arol’u da renklerine kattı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, transferde bombalıyor. ABD'li Thomas Gibson imzayı attı. Gibson'ın imza töreninde kulüp başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin hazır bulundu. Gibson'un ardından Denizli Basket, bomba bir transfere daha imza attı.



SÜPER TAKVİYE

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonun ilk yarısını Süper Lig ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde geçiren ve Süper Lig kariyeri olan Altan Erol'u transfer etti. Deneyimli basketbolcu, bugün kente geldi ve imzayı attı. 1983 doğumlu Erol, Oyak Renault, Mersin BŞB, Erdemirspor, Gaziantep Basketbol, Afyon Belediye ve Bahçeşehir Koleji ile 2002'den bu yana, Afyon'un TBL'de oynadığı sezon dışında BSL'de 15 yıl oynadı. Başkan Veli Deveciler, Thomas Gibson ve Altan Erol'un transferleriyle güçlerine güç kattıklarını ifade etti. Deveciler, "İkinci yarı öncesi çalışmalarımız son derece iyi geçiyor. Teknik heyete ve oyunculara olan inancımız tam. Ligin ikinci yarısı zorlu geçecek. Tüm konsantremizle ligi en iyi yerde bitirme hedefindeyiz" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP