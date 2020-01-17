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’da Saracchi’nin lisansı çıkartıldı

Galatasaray’da Saracchi’nin lisansı çıkartıldı

17.01.2020, 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020,16:28

, devre arasında ekiplerinden Leipzig’den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi’nin lisansını çıkarttı.

Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen Uruguaylı savunma oyuncusu pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

ONYEKURU VE SEKIDIKA'NIN LİSANSI ÇIKARTILMADI
Öte yandan Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer iki oyuncu olan Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın ise henüz lisansı çıkartılmadı. Galatasaray, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansını pazar gününe kadar çıkartamaması halinde bu iki isim Denizli müsabakasında forma giyemeyecek.

DHA

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