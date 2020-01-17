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’den ayakta seyirci açıklaması

Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması

17.01.2020, 19:01

ekiplerinden , ayakta seyirci uygulamasına geçilmesiyle birlikte Spor ve Sağlık Yaşam Merkezi’nin kapasitesinin maçının ardından 25 bine çıkacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığı, TFF'nin Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yaptığı değişiklikle bunun artık gerçekleştiği bildirildi.

Bu talimat değişikliği olmadığı için Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde kale arkası tribününe geçici koltuklar takıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçına yetişmediği için bu müsabakanın ardından geçici güney kale arkası tribündeki geçici koltuklar ve o tribünde ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Bu değişiklikle kapasite 20 binden 25 bine çıkacak. İlerleyen dönemde ihtiyaç halinde diğer kale arkası tribündeki koltuklar da kaldırılabilir."

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