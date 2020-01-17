Göztepe'li Eren Derdiyok Şota'nın takımı Pakhtakor'a transfer oldu!

Eren Derdiyok, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde şampiyon olan Şota'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Pakhtakor takımı ile resmi sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki golcü futbolcu şimdiye kadar kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de forma giydi.

Eren Derdiyok, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde şampiyon olan Şota'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Pakhtakor takımı ile resmi sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki golcü futbolcu şimdiye kadar kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de forma giydi.