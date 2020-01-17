Göztepe’ye soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor’a mağlup oldu, avatajı kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 mağlup oldu. 1. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 10'da ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu filelere gitti: 1-1. 18'de atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta topu ağlara yolladı: 2-1.



GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

44'te ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı: 2-2. 67'de Diego serbest vuruşta direkt kaleye vurdu ve ağları sarstı: 3-2. 74'te seri paslaşmaların ardından ceza sahası içinde topla buluşan Murat düzgün bir vuruşla topu rakip ağlara gönderdi: 3-3. 83'te Diego serbest vuruşu kullandı, Jerome'den seken top ceza sahasına indi. Harun boş pozisyonda skoru ilan etti: 4-3.