Marcao sürprizi

Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi için İspanyol kulüplerinden Espanyol 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu

Savunmasına takviye yapmayı planlayan G.Saray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle bu futbolcunun yerine oyuncu bakan sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Marcao'ya da teklif geldi. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Espanyol kulübü, Marcao ile ilgileniyor. Oyuncuyu Portekiz Ligi'nde forma giydiği dönemden bu yana takip eden Espanyol'un Galatasaray'daki performansı sonrası Marcao'yu transfer etme konusunda istekli olduğu belirtildi.



5 MİLYON İDDİASI

Espanyol'un Marcao transferi için 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı da vurgulandı. Galatasaray'ın 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Marcao, bu sezon 23 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncunun sarı kırmızılılar ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Eğer Marcao takımdan ayrılırsa G.Saray yönetimi iki stoper birden transfer edecek. Teknik direktör Fatih Terim'in bu gelişme sebebiyle bekleme kararı aldığı ve yönetime stoper listesini sunacağı öğrenildi.