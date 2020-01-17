Onazi dopingi

Trabzon’dan ayrılan 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 1.5 yıllık sözleşme imzalayıp idmana çıktı Başkan Ali Çetin önemli bir transfere imza attıklarını söyledi, “2020’de bu şehir hak ettiği yerde olacak”

Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da, Trabzonspor'dan ayrılan 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin kadroya dahil edilmesi sevinç yarattı. Başkan Ali Çetin, önemli bir transfere imza attıklarını söyledi. Denizlispor'u hak ettikleri yere getireceklerini kaydeden Ali Çetin, "2020 yılında bu şehre hak ettiği mutluluğu yaşatacağız. Onazi ile orta saha transferimizi tamamladık, gerisi gelecek" dedi. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.

'GÜÇLENEREK İLERLİYORUZ'

Stoper ve sol bek arayışlarını sürdürdüklerini anlatan Yukatel Denizlispor Başkan Ali Çetin, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Hedefimiz sezon başında ilk 5'ti ve ne dediysek arkasındayız. Amacımız hiçbir zaman değişmedi. Her adımda daha da güçlenerek ilerliyoruz. En kısa sürede eksik olan bölgelerimizi de tamamlayacağız" diye konuştu. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in de Nijeryalı Onazi'nin transfer edilmesiyle büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.



SEBAHATTİN ALP