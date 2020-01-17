Rodriguez tamam gibi

Fenerbahçe, Milan’ın İsviçreli sol bekinin transferinde sona yaklaştı. Yıldız için bugün resmi açıklama gelebilir.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'in transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, italyan devi Milan'da forma giyen İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basını deneyimli savunma oyuncusunun PSV Eindhoven'ın teklifini reddedip tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını iddia etti. Çizme basınında yer alan haberlerde anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı öne sürüldü.



388 DAKİKA OYNADI

İsviçreli futbolcunun daha yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği konuşulurken bu transferin birkaç gün içerisinde resmen duyurulması bekleniyor. Bu sezon 5 maçta oynayan 388 dakika forma giyen ve son üç sezondur Milan'ın formasını giyen yıldız oyuncu 70 kez de İsviçre Milli Takımı'nda başarı ile görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 8 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.



ALİ KOÇ: BU YIL SONUÇLANIR

Fenerbahçe Kumpası Davası'nda 14. duruşma celsesini Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda sarı-lacivertli yönetimle takip eden kulüp başkanı Ali Koç, taraftarlarla bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, "Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Usuldeki sıkıntılar giderildikten sonra bizim inancımız, hızlıca bu mahkemenin de bu yıl sonuçlanacağıdır" şeklinde konuştu.

