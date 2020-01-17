Söke voleybol uçacak

2007’de Söke Kız meslek Lisesi adıyla 7 öğretmen tarafından kurulan mavi-beyazlılar, 2015’te Üçüncü Lig’e kadar çıktı ama 1 yıl sonra kapandı. 2 sene önce tekrar parkelere dönen Söke Voleybol, 2. Lig’e yükselirken, hedef 1. Lig

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Söke Voleybol, kentte voleybol sporunun lokomotifi olarak dikkat çekiyor. 7 öğretmen tarafından kısıtlı imkanlarla kurulmasına rağmen başarıdan başarıya koşan mavi-beyazlılar, bugüne kadar yetiştirdiği birçok sporcuyu üst liglerdeki takımlara gönderip Aydın'ın gururu oldu.



25 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Söke Voleybol, idare anlayışıyla tüm branşlardaki spor kulüplerine örnek oluyor. Söke Kız Meslek Lisesi olarak 2007 yılında kurulan kulübün ismi, 2013 yılında Söke Ege Koleji oldu. 2015'te Bölgesel Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e çıkan Söke temsilcisi, bir yıl mücadele ettiği ligin ikinci yılında maddi destek bulamayınca çekilmek zorunda kaldı. İki yıl önce Söke Voleybol ismiyle parkelere yeniden dönen mavi-beyazlılar, 2. Lig'e kadar çıkarak adeta başarıdan başarıya koştu. Öğretmen Mesut Çağlar, Mustafa Özay, Mutlu Yıldırım, Hızır Deniz, Yıldızhan Yıldırım, Münevver Çağlar ve Mediha Deniz tarafından kısıtlı imkanlarla kurulan Söke Voleybol, 15 yıllık tarihine 25 şampiyonluk sığdırdı. Tarihi başarılarla dolu Söke, bu sezon ise Play-Off mücadelesi veriyor.



'120 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR'

Kısıtlı imkanlarla şuanda liglerde 10 takımla mücadele ettiklerini ifade eden Söke Voleybol Kulüp Başkanı Mesut Çağlar, "Biz eğitimciyiz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yıllardır kulübümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Altyapıya çok önem veriyoruz. Çocuklarımız sporla vakit geçirip ülkemiz için yararlı bir birey olsun diye emek harcıyoruz. Bu süreçte yönetici arkadaşlarımız ve antrenör ekibimizle önemli başarılar kazandık. Şu anda kadromuzda 120 lisanslı sporcumuz var. Maddi ve manevi destek bekliyoruz. Çocuklarımız spor yapsınlar, ülke sporuna katkı sağlasınlar. Bizim tek amacımız ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmek. Bu amacımız doğrultusunda destek bekliyoruz" dedi.



'DESTEK BEKLİYORUZ'

Ligde 19 puanla 5. sırada yer alan Söke Voleybol'un antrenörü Mutlu Yıldırım, "Biz öğretmen arkadaşlarla takımı kurduk. Takımda benim dışımda Hızır Deniz antrenörlük yapıyor. Hızır Deniz hocam, spor okulu ve minik takımlardan sorumlu. Biz yönetim kurulumuzla kısa zamanda çok önemli başarılar kazandık. Şuanda herhangi bir destek almıyoruz. Tüm harcamalarımızı kendimiz karşılıyoruz. Hepimiz büyük fedakarlık gösteriyoruz. Maddi ve manevi olarak desteğe ihtiyacımız var. Sökeli ve Aydınlı işadamlarına sesleniyorum. Bu çocuklara sahip çıkın" dedi.





■ MEHMET KAVAS