Sökespor transferde gövde gösterisi yaptı

BAL 8. Grup'ta ilk yarıyı 18 puanla 8. sırada tamamlayan Sökespor devre arasında kadroda revizyona gitti, 8 nokta transfere imza attı. Kırmızı-lacivertli ekipte yeni transferler orta saha oyuncusu Ferit Olgun, ön libero Şamil Ünal, forvet oyuncusu Sercan Tunç, kaleci Süleyman Genal, orta saha oyuncusu Altan Aksoy, stoper Faruk Affan Doruklu, orta saha oyuncuları Mamadou Diabate ve Doğan Yaşar Keskin imzayı attı. Özel işlerinden dolayı Doğan Yaşar Keskin imza törenine katılmazken yeni tranferler, hedeflerinin Sökespor'u şampiyonluğa taşımak olduğunu söyledi. Teknik patron Göksel Özdemir, "Sökespor'da değişim hızlı oldu. Oynadığımız futbolla keyif veren bir takım olacağız" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE