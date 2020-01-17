Yeniden Mensah

Beşiktaş, dün Kayserispor’un kadro dışı bıraktığı oyuncu ile ilgilenmeye başlarken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Kayserispor Kulübü, futbolcuyu disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama sebebi ile kadro dışı bırakılırken siyahbeyazlıların bir süredir gündeminde bulunan oyuncu için yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde futbolcuyla ilgili olarak "Transfer gündemimizde yok" açıklaması yapsa da bu gelişme üzerine yönetimin nabız yoklayacağı gelen haberler arasında. Bu arada Liverpool'un Mainz'e kiraladığı Taiwo Awoniyi de gündemdeki yerini koruyor.



BİR ÇOK KULÜP PEŞİNDE

Beşiktaş'ın Alman kulübünde fazla forma şansı bulamayan oyuncuyu da renklerine bağlamanın planlarını yaptığı kaydedildi. Bir süre önce Goal'ün haberine göre, oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülmüş Montpellier, Brest, Nimes, Leganes, Mallorca ve Olympiakos'un da futbolcuyu takibinde bulundurduğu belirtilmişti.