Türkiye TFF 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Akhisarspor golsüz berabere kaldı.
Türkiye TFF 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Engin İpekoğlu'nun takımı Adanaspor ile Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Akhisarspor kozlarını paylaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonucun ardından Adanaspor 13 puana yükseldi. Akhisarspor ise 28 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Akhisarspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Seyfettin Ünal
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Renan Diniz, Savaş Polat, Diop, Hakan Barış (Dk. 89 Celil Yüksel), Furkan Özçal (Dk. 74 Bagayoko), Eren Keleş, Ahmet Dereli, Roni
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Vrsajevic, Cocalic, Tolga Ünlü, Cikalleshi, Çekdar Orhan (Dk. 88 Muhammet Reis), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Onur Ayık (Dk. 46 Erhan Çelenk), Ergin Keleş (Dk. 46 Bjarnason)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Vrsajevic (Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 65 Bjarnason (Akhisarspor)
Adana'da gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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