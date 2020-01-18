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, sınavına çıkıyor

Altay, Ümraniye sınavına çıkıyor
Giriş Tarihi: 18.1.2020
TFF Birinci Lig'de ilk yarıyı 24 puanla 10. sırada tamamlayan Altay, ikinci devrenin ilk maçında bugün deplasmanda 25 puanlı yedinci sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Siyah-beyazlı İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı stoper İbrahim, sarı kart cezalısı forvet Paixao ve sol bek Özgür forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takım, evinde 3-1 mağlup ettiği Ümraniyespor'u mağlup ederek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefliyor. İzmir ekibinin sahaya kalede Cihan - Erhan, Yasin, Abdülkerim, Doğa, Adamu, Yılmaz, Kappel, Putsila, Hüsamettin ve Leandrinho ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
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