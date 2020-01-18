Aslan arayışta

Takviye çalışmaları hız kazanırken sarı-kırmızılılar listesindeki stoper adayları ile görüşme trafiğini sıklaştırdı. Luyindama’nın sakatlığı, Marcao’yu da Espanyol kulübünün istemesi üzerine Godin, Mustafi ve Juan Jesus üçlüsü ile ilgili nabız yoklanıyor.

Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlığı Marcao'nun da Espanyol kulübünün radarına girmesiyle savunmaya takviye çalışmaları hız kazanırken sarı-kırmızılılar listesindeki stoper adayları ile görüşme trafiğini sıklaştırdı. Aslan, sezon başında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Diego Godin'i kiralık olarak kadrosuna katma planları yaparken teknik direktör Fatih Terim'in 33 yaşındaki tecrübeli stoper için ısrarcı olduğu konuşuluyor. Uruguaylı oyuncu için kaleci Muslera'nın da devreye girebileceği konuşuluyor.



İKİ ADAY DAHA

Godin dışında iki isim daha gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların Arsenal forması giyen Shkodran Mustafi ile temaslarının sürdüğü İngiliz kulübünün menajeri Mikel Arteta'nın engel olma çabasına karşılık ikna yollarının arandığı bildirildi. Bu arada Roma'da görev alan Juan Jesus ile ilgili görüşmeler da tam gaz sürüyor. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin de imzaya yakın olduğu gelen haberler arasında.



519 MAÇTA 31 GOL ATTI

Kariyerinde 519 mücadeleye çıkan futbolcunun toplam 31 golü bulunuyor. 9 sezonluk Atletico Madrid kariyerinin ardından İnter'e transfer olan tecrübeli stoper bu sezon İtalya Lgi'nde 12 maçta görev aldı. 776 dakika süre bulan 33 yaşındaki oyuncu Devler Ligi'nde de 5 maçta takımının formasını giydi.



CELTA VİGO'DAN EMRE AÇIKLAMASI

G.Saray'ın sezon sonuna kadar Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı gelmesi ise ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı. C.Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, "İngiltere 2. Ligi takımları Emre Mor'u istedi ama sezon sonuna kadar G.Saray'da olduğu için bir şey yapamadık. G.Saray'ın da oyuncuyu bize geri göndermek gibi bir talebi olmadı. Emre de zaten konuyla ilgili olarak bizi hiç aramadı" dedi.