Aydın BŞB’de 1 gitti, 1 geldi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarın ikinci yarının ilk maçında evinde lider VakıfBank'la karşılaşacak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da, bir oyuncu gitti, bir transfer yapıldı. Mavi-beyazlı kulüp, Belçikalı orta oyuncu Dominika Sobolska ile yollarını ayırıp, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec ile anlaştı. Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı. 1.85 boyundaki Planinsec, ligin ikinci yarısında Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.



■ MEHMET KAVAS