Denizlispor gaza bastı

Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Eddy Onazi ile anlaşan Denizlispor Beşiktaş'tan Orkan Çınar ile Tyler Boyd için de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaşlı Tyler Boyd ve Orkan’a talip olan Horozlar, Hataylı Caner’le Erzurumlu İbrahim ile de görüşüyor.

Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Eddy Onazi ile anlaşan Denizlispor Beşiktaş'tan Orkan Çınar ile Tyler Boyd için de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş bu iki ismi Rodallega'ya karşı vereceklerini açıklarken Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Rodallega'yı vermeyiz" diyerek teklifi reddetti. Başkan Ali Çetin, "Rodallega için Beşiktaş sezon başında da bize teklifte bulunmuştu olmadı. Şimdi takasla vermeyi düşünüyorlar. Biz Orkan Çınar veya Tyler Boyd'u kiralık olarak istiyoruz. Rodallega'ya ihtiyacımız var ve kesinlikle vermek istemiyoruz" diye konuştu. Çetin takıma mutlaka takviye yapılacağını belirtirken, kulübe yakın çevreler Denizli ekibinin 1. Lig takımlarından bazı oyuncularla görüştüğünü iddia ettiler. Yeşil-siyahlılarda sezon başında da adı kulüple anılan Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ da gündemde olduğu belirtildi.



ÖZDİLEK'İN RAPORU

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi. Bu iki oyuncuyla görüşmelerin hala sürdüğü bildirildi. Denizlispor'un ayrıca Konya'dan ayrılan sağ bek Ali Çamdalı'yla da yakından ilgilendiği iddia edildi.