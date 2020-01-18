Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında sarı-kırmızılılar 25, yeşil-siyahlılar 6 galibiyet aldı.

İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü. Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi. AA