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ile Denizlispor 40. maça çıkıyor

Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor

18.01.2020, 11:59

ile Yukatel Denizlispor, 'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında sarı-kırmızılılar 25, yeşil-siyahlılar 6 galibiyet aldı.

İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü. Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.

AA

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