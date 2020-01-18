Galatasaray seferberliği

Kupadaki son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'a yenilen Denizlispor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi. İlk yarıda yendikleri Galatasaray'ı yine yeneceklerini iddia eden Mehmet Özdilek, "Trabzon'a yenildik ama daha her şey bitmiş değil. Biz şimdi Galatasaray maçına odaklandık. Ben takımıma inanıyorum. Galatasaray'ı deplasmanda yenecek güçteyiz" diye konuştu. Trabzonspor karşılaşmasındaki hakem hatalarına da isyan eden Özdilek, "Maalesef Trabzonspor maçında hatalı kararlar verildi. Kamil Ahmet'in oyuncumuz Zeki'ye yaptığı sert müdahale nasıl cezasız kalır. Bunun tartışılacak hiç bir yanı yok. Orta hakem görmedi, VAR nasıl görmedi" diye konuştu.