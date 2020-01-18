Göztepe’de seferberlik

Atınç, Alpaslan ve Reis’in sakatlığının ardından Titi’nin de cezalı duruma düşmesi üzerine yönetim hemen harekete geçti. Sarı kırmızılılar G.Saraylı Ahmet Çalık ve Matheiu ile görüşüyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden Göztepe'de savunma krizi patlat verdi. Rakibiyle hafta kez Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda



REİS 6 HAFTA YOK

Reis'in idmanda ciddi şekilde sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine transferde sadece Norveç'in Viking ekibinden sol katan Zlatko Tripic'i renklerine bağlayan Göztepe, defansa takviye yapmak için kolları sıvadı. Yaşanan sakatlıklardan dolayı İlhan Palut'un yönetimden takıma acil bir stoper alınmasını istediği kaydedildi. Göz-Göz'ün Galatasaraylı Ahmet Çalık veya Sporting Lizbon'da oynayan Matheiu'dan birini transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi. İki oyuncuyla da görüşmelere başlayan Göztepe'de son kararı Palut verecek.



AHMET ÇALIK FAVORİ

Ahmet Çalık bu sezon Galatasaray'da 4 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Matheiu, Lizbon formasıyla bu sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere 19 maça çıktı 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Palut'un Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Ahmet Çalık'ın üzerinde durduğu açıklandı.



GENÇ VE YETENEKLİ

G.Saray'a 2016'da G.Birliği'nden transfer olan Ahmet Çalık, 4 sezonda 44 maça çıkarken 4 gol attı. Sarıkırmızılı ekipte son dönemlerde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki genç futbolcu Cim-Bom'da bu sürede 2 lig, 1'er kez de Türkiye ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



MECBURİ OPERASYON

Savunmada üst üste yaşanan sıkıntılar yüzünden eli kolu bağlanan teknik direktör İlhan Palut, yönetime başvurarak transfer yapılmasını istedi. Genç stoperler Veli Çetin'i bonservisiyle Samsunspor'a veren Hakan Çinemre'yi de Adanaspor'a kiralık veren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un pazar günü deplasmandaki Antalyaspor maçında mecburen sol bek oynayan Leo Schwechlen ve orta sahada görev yapan Celso Borges ikilisine şans vereceği öğrenildi.



NİJERYALI JAMES İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Ara transfer döneminde ilk imzayı Norveçli Viking Stavanger takımının kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'e attıran Göztepe şimdi de aynı ligden Molde takımında görev yapan Nijeryalı santrfor Leke James'in transferini bitirmeye çalışıyor.



DİĞER ADAY ADEBAYOR

Sarı-kırmızılılar yıldız golcüyle anlaşamazsa Kayserispor'dan ayrılan eski Başakşehirli dünyaca ünlü yıldız Adabayor'a imza attıracak. Avrupa kariyerine Norveç'te Aalesund takımında başlayan 27 yaşındaki James, 2016-2017'de Çin'in Beijing Enterprises takımında forma giyip ardından Molde'ye transfer oldu. Son 2 sezonu Molde'de geçiren deneyimli futbolcu, ligde 28 maçta 17 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.





