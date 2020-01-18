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Kader böyle istedi

Kader böyle istedi
Giriş Tarihi: 18.1.2020

’den ayrılıp ’a geçen 6 günde üç kez eski takımına rakip olacak

Göztepe'nin Kasımpaşa'ya evinde 4-1 yenildiği maçın ardından görevine son verildikten sonra Antalyaspor'un başına geçen Tamer Tuna ilk resmi maçında eski takımı Göztepe'yi kupada 4-3 mağlup etti. İlk kez 2017-2018 sezonunda Göztepe'de görev alan ve geçen yıl İzmir ekibinin başına tekrar geçen Tuna, bu sezona da Göztepe ile başlamış ancak 9. hafta takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA
Göz-Göz'e yarın Süper Lig'de de rakip olacak olan Tuna, 22 Ocak'ta da kupada İzmir'e rakip takımın teknik direktörü olarak gelecek. Tuna, "Futbolda böyle şeyler doğal. Biz profesyoneliz ve ekmeğini yediğimiz takımın başarısı için elimizden geleni yaparız. Göztepe'ye başarılar" dedi.

KARAOĞLAN İLE İLK MAÇ
Göztepe'nin yarınki Antalyaspor maçını Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de bugüne kadar sadece 5 maçta görev alan Karaoğlan kariyerinde 41 sezonda 114 maç yönetirken 51 ev sahibi takım maçlarını kazanıp 30'u mağlup oldu. Karaoğlan'ın yönettiği 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
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