Kaf-Kaf’ta zorunlu değişim

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Kozanspor maçında teknik heyet, 1-1 berabere kaldığı Büyükçekmece Tepecikspor önünde sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapacak. Karşıyaka’da Mustafa Aşan ile Metin Peker’in dönmesiyle teknik heyet revizyon yapacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Kozanspor maçında teknik heyet, 1-1 berabere kaldığı Büyükçekmece Tepecikspor önünde sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapacak. Kart cezaları biten takım kaptanı Mustafa Aşan ve stoper Metin Peker takıma geri döndü. Bu oyuncuların dönmesiyle birlikte yarın oynanacak maçta taşlar yerinden oynayacak. Metin'in yokluğunda stoperde oynayan Fatih'in yine sağ beke çekilmesi bekleniyor. İyi bir performans göstermesine rağmen Mustafa Değirmenci'nin yedek kulübesine gelmesi bekleniyor.



AŞAN 10 NUMARA

Orta alanda ise Büyükçekmece Tepecikspor maçına yedek başlayan Arif'in kesici pozisyonda genç Caner Cengiz ile birlikte görev yapması bekleniyor. Oyun kurucu pozisyonunda ise sarı kart cezası biten Mustafa Aşan'ın şans bulacağı öğrenildi. Orta sahada yapılacak değişim sonrası ikinci yarının ilk maçında 11'de sahada olan Görkem Kınay ve Harun Atalay'a yedek kulübesinin yolu gözüktü.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ