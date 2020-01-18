Kara Kartal’da rota Paqueta

Beşiktaş'ta transferle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken dün de Brezilya basınından bir haber ortaya atıldı. Milan’ın Brezilyalı 10 numarası Beşiktaş’a önerilirken yönetim yıldız ismin transferini düşünmeye başladı

Beşiktaş'ta transferle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken dün de Brezilya basınından bir haber ortaya atıldı. Milan'ın geçen sezon başında 38.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Paqueta'nın yarım sezonluk maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu gözden çıkarttığı öne sürülürken futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği konuşuluyor. Bu sezon 14 maçta sadece 1 asist yapan Brezilyalı 10 numara için teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. İtalyan ekibinin İbrahimoviç ve Kjaer transferlerinin ardından ödemelerle ilgili önlem almak istediği bilinirken oyuncuyla ilgili olarak siyah-beyazlılar dışında G.Saray'ın da devreye girebileceği konuşuluyor.



11 MAÇTA 2 GOL

Brezilya Milli Takımı'nda da 11 kez görev alan başarılı oyuncu bu süreçte iki kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Paqueta 2018 yılında Brezilya temsilcisi Flamengo forması ile 10 gol atarak İtalyan kulübünün dikkatini çekmişti.



DORUKHAN KALIYOR

Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varırken genç yıldıza yıllık 1 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Bilindiği üzere sezon başında İtalya'nın Udinese kulübü oyuncu için cazip bir teklifte bulunmuştu. Kara Kartal sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen yıldızını elinden kaçırmamak adına bu hamleyi yaparken 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 lig maçında 484 dakika süre alabildi.