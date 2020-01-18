Menemen dondu kaldı

TFF Birinci Lig ikinci yarı açılış maçında Del Valle (2) ve Özgür Can’ın gollerine karşılık veremeyen Ekol Göz Menemenspor sahasında önemli bir yara aldı, taraftarını üzdü.

LALECİ'DEN

TFF 1. Lig ikinci yarı ilk haftasının açılış maçında Ekol Göz Menemenspor dün sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 Giresunspor kazandı. İzmir ekibi zirve yarışında sahasındaki kritik maçtan puansız ayrıldı. Maçın 9. dakikasında Bekir'in pasıyla soldan ceza sahasına sokulan Del Valle'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 10'de Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 15'te Sikiru'nun ceza sahası içinde Murat Erdemir'in şutunda top kalecide kaldı. 21'de soldan Mehmet Boztepe'nin şutunu kaleci çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağa Alberk'in vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.84'te Landel'in pasıyla buluşan Özgür Can sert bir şutla filelere yolladı: 0-2. Tecrübeli forvet oyuna girer girmez fileleri havalandırdı. 90-5'te Da Valle çalımlarla ceza sahasına girip skoru belirmeyen golü attı: 0-3.Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, cezalı oyuncuların yokluğunda kadro zorunlu olarak değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Ercan Coşkun ve sarı kart cezalısı Tayfun Aydoğan forma giyemedi. Ercan'ın yerine Ekol Göz Menemenspor'da ilk yarı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında yüzüne darbe alan ve elmacık kemiği kırılan stoper Trtovac oynadı. Savunma oyuncusu kendisi için yapılan özel maskeyle sahadaki yerini aldı. İlk yarı son 5 maçta forma giymeyen stoper oyuncu uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Tayfun'un yerine Nijeryalı Sikiru görev yaptı. Nijeryalı oyuncu sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev yaptı.