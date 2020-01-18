Millilerin sakatlık kabusu

Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi Merih, Yusuf, Abdülkadir ve Dorukhan’ın sakatlıkları Şenol Güneş’i düşündürüyor

A Milli Futbol Takımı büyük bir başarı gösterip Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Haziran ayında başlayacak turnuva öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku yaşanıyor. Elemeler oynanırken Abdülkadir Ömür ve Dorukhan ile sarsılan A Milli Takım'da iki önemli oyuncu Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı da ciddi sakatlıklar yaşadı. Elemelerde en çok süre alan ve en çok konuşulan isimlerden Merih Demiral, Juventus'un 2-1 kazandığı AS Roma maçında ön çapraz bağlarında kopma oldu ve sezonu kapattı. Merih'in turnuvaya yetişmesinin zor olduğu söyleniyor. Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncunun çapraz bağları kopmuştu ve oyuncu İtalya'da ameliyat edilmişti. Yusuf Yazıcı'nın turnuvaya yetişmesi bekleniyor ancak performansı aynı seviyeye gelebilecek mi merak konusu.



DORUKHAN BİLMECESİ

Elemelerde düzenli olarak forma giyen ancak Ekim ayı başında Alanyaspor maçında ciddi sakatlık geçiren Dorukhan Toköz halen resmi maç oynamadı. Bir başka yıldız isim Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'de sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanmış Almanya'da diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmişti.