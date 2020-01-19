Akdeniz’de zorlu viraj

Göztepe, kupada 4-3 kaybettiği Antalyaspor ile bu kez saat 13.30’da bugün ligde oynuyor

Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Akdeniz Stadı'nda Antalyaspor'a 4-3 kaybeden Göztepe, bu kez rakibiyle Süper Lig mücadelesine çıkacak. Antalya Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren Poko, Alpaslan, Atınç ve Reis'in yanı sıra kart cezalısı Titi forma giyemeyecek. Yeni transfer sol kanat Tripic de yine bu karşılaşmada görev alamayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Sezonun ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, önemli eksiklerin olmasına rağmen sahadan istedikleri sonucu alacaklarını belirterek, "Ligde ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyoruz. Ekibime güveniyorum" dedi.



RÖVANŞ 22 OCAK'TA

Göztepe ve Antalyaspor 22 Ocak Çarşamba günü kupa rövanşında İzmir'de kozlarını paylaşacak.



GÖZLER ONLARDA

İti, Alpaslan ve Wallace Reis'in yokluğunda stopersiz kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut bugünkü Antalyaspor maçında bu mevki-mevkide asıl mevkisi sol bek olan Leo Schwechlen ve de orta sahada görev yapan Celso Borges'i görev-görevlendirecek. Daha önceki dönemlerde de stoper-lendirecek. stoperde görev yapmış olan iki oyuncu göreve hazır de olduklarını ve ellerinden geleni yapacakları-yapacaklarını söylediler. Göztepe'de üç sarı kartı bulunan nı Halil Akbunar ise maça ceza sınırında çıkacak.



RÖVANŞI ALACAKLAR

BU sezon deplasman maçlarında Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenip Rize ve G.Antep FK ile berabere kalan Göztepe Antalya'ya iddialı gitti. Rakibine bu sezon ligin ilk maçında evinde 1-0 yenilen ve kupadaki son maçta da 4-3 mağlup olan Göz-Göz rakibini yenip hem rövanşı almak, hem de çıkışını sürdürmek istiyor.