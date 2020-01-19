Aslan mı? Horoz mu?

Süper Lig’de günün kritik sınavında G.Saray ile Ege ekibi Denizlispor Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. 16.00'da başlayacak bu önemli maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak ve maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Süper Lig'de günün kritik mücadelesinde şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray ile Ege temsilcilerinden Yukatel Denizlispor, bugün Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da başlayacak bu önemli randevuda hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile 27 puan topladı. Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 22 puana ulaştı. Sezonun ilk haftasında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda rövanşı alma hesapları yapıyor.



6 GALİBİYETİ VAR

İki takım bugüne dek 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez yendi. 8 mücadelede kazanan çıkmadı. Aslan'ın 72 golüne, Denizli 35 golle karşılık verdi.



İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

G.Saray'da Denizlispor maçı öncesinde Christian Luyindama, Florin Andone ve Henry Onyekuru'nun sakatlıkları bulunuyor. Lisansları çıkan Martin Linnes ve Emre Akbaba ile yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi, sahadaki yerini alabilecek. Denizlispor'da ise Zakarya Bergdich ve Isaac Sackey'in sakatlığı devam ederken Barrow ise cezası nedeniyle sahada olamayacak.



4 FUTBOLCU SINIRDA

G.Saray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Hafta içinde Rize ile oynanan kupa maçında oyuna sonradan dahil olan Emre Mor'un yedek soyundurulması bekleniyor.

