Bal-Kes’te Dağlı bombaladı

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Dağlı, Geminin su aldığını gören atladı. Kimse, ‘Deliği kapatalım’ diye ricada bulunmadı. Kaleci Vukovic kulübe 300 bin TL borç verdi” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, futbol şube sorumlusu Mehmet Demiraslan ve mali işler sorumlusu Sefer Coşkun ile birlikte kulüp tesislerinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Dağlı, "Kaleci Andrija Vukovic'e 300 bin lira borcumuz var. 455 bin lira bize vermiş olduğu borç paranın, 155 bin lirası kendisine primler haricinde ödendi. 300 bin lira Vukovic'in kulübe verdiği paradan dolayı alacağı var ve şunu söylüyor; 'Başkanım durumunuz oldukça bana ödeyin, eşit davranın.' diyor. Bu da çok takdir edilecek bir tavır" dedi.



'HİÇ BİR FUTBOLCU GÖRÜŞMEDİ'

Dağlı, ekonomik olarak zorlu bir sezon geçirdikleri için alacaklı oyuncuların TFF nezdinden girişimde bulunduğunu ifade ederek, "Bu durum, sezonun devre arasında genel olarak yaşanıyor. Biz de bu bilinçle bu oyuncularımızın başka takımlara gitmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak kamp süreci içerisinde bazı sıkıntılar yaşandı. Ödeme yapmak üzere kaynak arıyorduk. İbrahim Hali Çolak dışında kimse benimle veya yöneticilerimizle görüşmedi. Geminin su aldığını gören atladı. Kimse deliği kapatalım diye bizden bir ricada bulunmadı. 'Biz gidiyoruz' demekten başka bir şey yapmadılar. Adam gibi adam Vukovic, her zaman yanımızdaydı. Sosyal medyadan yazdıkları ise çok komik. Oyuncular, 'Ailemi düşünmek zorundayım' diyor. 5 yıl boyunca aileni neyle geçindirdin? Buradan aldığın parayla geçindirdin. Son 6 ay para alamadın diye mi terk ediyorsun. Parayı da aldınız" diye konuştu.



"KULÜBÜN BORCU 46 MİLYON LİRA"

Güncel mali tabloya açıklık getiren Balıkesirspor Mali İşler Sorumlusu Sefer Coşkun, "Kulübün, aylık 950 bin Lira gideri var. Başkanın, şu an piyasada dolaşan 2 milyon 460 bin Lira şahsi çeki var. Ayrıca başkan ve diğer yöneticilerden borç alınan 700 bin Lira nakit para var. Yönetimi devir aldığımızda kulübün toplam borcu 36 milyon Lira olarak söylendi. Ancak, TFF'den gelecek paralar da dahil edildiği için asıl borç rakamı 46 milyon 87 bin Lira'ya çıktı. Bugün ise sezon sonunda toplam borcumuz, 53 milyon 34 bin Lira olacak. TFF'den gelecek ödemeleri düşersek, kulübün borcu 46 milyon 267 bin Lira olacak" dedi.