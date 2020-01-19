Fener Antep’te güldü

İki takımda ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarıda gol olmadı. Kanarya 51’de Kruse ile öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç 90+2'de karşılaşmanın skoru ilan etti. Muriç 90+4'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. 2. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga'nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı. 12'de Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı. 31'de Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.



MURİÇ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

46'da Rodrigues kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geldi. Ardından Muriç ağları havalandırdı, ancak ofsaytta olduğu için gol sayılmadı. 51'de Muriç'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kruse ağları havalandırdı: 0-1. 72'de Oğuz'un ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Altay çıkardı. Ardından Twumasi istediği gibi vuramadı. 90+2'de Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Muriç uzak köşeye çok iyi vurdu ve ağları havalandırdı: 0-2. 90+4'te maçın durması sonrası topa vuran Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maç 2-0 sona erdi.



11. GOL GELDİ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç Gaziantep FK karşısında 90+3'te attığı golle hem takımının galibiyetini sigortaladı hem de Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkartarak Sörloth'u takibini sürdürdü. Öte yandan yıldız oyuncu maçın son dakikasında yediği ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yıldız isim hafta içi oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.



TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Maça saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldururken maç boyunca takımlarına büyük destek verdi. Gaziantep FK taraftarları ise stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar şehitlerimizi unutmadı.



ZORUNLU DEĞİŞİM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da son lig maçı olan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre bazı değişiklikler yaptı. Cezası nedeniyle formayı giyemeyen Güray Vural'ın yerine Raman Chibsah'a şans veren Rumen teknik adam, sakatlığı nedeniyle Malatya maçında görev alamayan Patrick Twumasi yedek soyunurken, Kenan Özer ilk 11'de yer buldu.



F.BAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son kupa maçına göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Harun Tekin, Zanka, Deniz Türüç, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in yerlerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Emre Belezoğlu, Gustavo, Kruse, Vedat Muriç Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer buldu.



ÇOK EKSİK VAR

Yeni transfer Simon Falette'nin henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep deplasmanı kadrosunda yer alamadığı Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses ise takımdan uzak kaldı. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Gaziantep FK maçı için Adil Rami ve Miha Zajc'a da kadroda yer vermedi.