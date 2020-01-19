Fethiye lidere teslim

Rakibi karşısında pozisyona girmekte zorlanan lacivert-beyazlılar, ilk devresi golsüz sona eren karşılaşmada 74’te Burak Süleyman’ın attığı golle yıkıldı.

3. Lig 2. Grup'ta ikinci devreye 5-1'lik Esenler Erokspor hezimetiyle başlayan Fethiyespor, evinde lider Kocaelispor'a da teslim oldu, aradaki puan farkı 11'e yükseldi. 8. dakikada Turgay'ın ceza sahası içinde şutu kaleciden döndü. Fethiyespor'da Anıl Gir'in tamamladığı top auta çıktı. 11'de Yakup'un ceza yayı üzerinden şutu az farkla üstten auta çıktı. 15'te Gökdeniz ceza sahası içinde topu yuvarladı. Yakup'un vuruşunda top kale diriğinin yanından dışarı gitti.



TEK GOL İKİNCİ YARIDA

39. dakikada Burak Süleyman çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi. İlk devre 0-0 sona erdi. 64'te İbrahim'in ortaladığı topa Halil İbrahim vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu Enes tamamladı meşin yuvarlak bu kez de üstten dışarı gitti. 74'te Gökdeniz'in orta alandan getirdiği topu, Erdinç'e aktardı, Erdinç ceza sahasındaki boş durumdaki Burak Süleyman'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden vuruşu ağla ile buluştu: 0-1. Mücadele 1-0 sona erdi.



KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Fethiyespor teknik patronu Mustafa Ceviz, Esenler Erokspor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakatlığı geçmeyen Aykut Sarıdoğan, cezalı Cemal Şener kadroda yoktu. Anıl Arıcıoğlu'nu da yedek kulübesine çeken Ceviz, Enes Dada, Turgay An ve Burak Özbakır'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Yeni besine transfer Erol Hakan Sepil ve Emre Bekir yedek soyundu. Fethiyeli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ