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Göz-Göz’e müjde

Göz-Göz’e müjde
Giriş Tarihi: 19.1.2020

Yeni Stadı ’in kapılarını ’ta maçıyla açacak olan ’ye federasyondan sevindirici haber geldi. Yapılan değişiklikle ayakta maç izlenebilmesi için izin çıktı. Böylece stadın kapasitesinin önce 25, sonra 30 bine yükselmesinin de yolu açıldı

G öztepe'de taraftarlar 26 Ocak 2020'de kapılarını açacağı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışı için gün sayarken Futbol Federasyonu'nun da sevindirici haber geldi. TFF yaptığı talimat değişikliğiyle Göztepe'ye kale arkasında ayakta seyirci uygulaması için yolu açtı. Uygulama Beşiktaş maçından sonra devreye girebilecek ve stadın kapasitesi önce 20 binden 25 bine çıkacak. 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığı, TFF'nin Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yaptığı değişiklikle bunun artık gerçekleştiği bildirildi. Böylece Göztepe bir ilki gerçekleştirip Türkiye'de ilk kez ayakta maç izlenebilecek stadın ev sahipliğini üstlenecek. Uygulamanın 9 Şubat 2020'deki Rize maçıyla hayata geçirilmesi düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞMEDİ
Kulüpten yapılan açıklamada uygulamanın Beşiktaş maçına yetişmediği için bu müsabakanın ardından hayata geçeceği bildirildi. Güney kale arkası tribündeki geçici koltuklar kaldırılıp o tribünde ayakta seyirci izlenecek hale getirilecek. Bu değişiklikle kapasite 20 binden 25 bine çıkacak. İlerleyen dönemde ihtiyaç halinde diğer kale arkası tribündeki koltuklar da kaldırılabilecek ve kapasite 30 bine ulaşacak.

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