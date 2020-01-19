Oğuzhan imzayı attı

Manisa FK, Mehmet Zahit Çınar, Sertaç Çam ve Orhan Aktaş’ın ardından 4. imzayı Hekimoğlu Trabzon’un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Erdoğan’a attırdı.

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK, Mehmet Zahit Çınar, Sertaç Çam ve Orhan Aktaş'ın ardından ara transferde 4. imzayı Hekimoğlu Trabzon'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'a attırdı.



'BAŞARI İÇİN BURADAYIM'

KULÜP başkanı Mevlüt Aktan, "Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Yeni transferimiz Oğuzhan Erdoğan, yeni takımına şampiyonluk yolunda gerekli katkıyı mutlaka sağlayacaktır. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz" dedi. Oğuzhan Erdoğan ise, "Öncelikle bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de gerekli tüm mücadelemizi göstereceğiz. Eninde sonunda ben bu takımın bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda gerekli katkıyı vermek için buraya geldim. Takımımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum. Çok kaliteli oyuncular var. Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşan takım biz olacağız" diye konuştu. Oğuzhan, Manisa FK'yla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



CÜNEYT HASÇELİK