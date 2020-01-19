Trabzonspor, Kasımpaşa'yı farklı geçti

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile çıktığı ikinci resmi maçından da galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde ise son üç maçını da galibiyetle tamamlamış oldu. Trabzon ekibi ayrıca son iki lig maçında ise 6'şar gol kaydetti. Kasımpaşa ise bu sonuçla ligde son üç maçından da puan çıkaramadı.

4 DAKİKADA 3 GOL

12'nci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda Fatih kaleyi bulan meşin yuvarlağı kontrol etti.



18'inci dakikada Hajradinovic'in ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Uğurcan topu kontrol etti.



25'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.



26'ncı dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



29'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topu rakibinden çalan Nwakaeme, meşin yuvarlağı sağına çekip vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-0.



39'uncu dakikada Koita'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda dokunarak kornere çeldi.



46'ncı dakikada ceza sahası yayının solundan kaleye doğru giden Sörloth'u formasından çekerek durduran Fernandes, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırarak ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

FIRTINA İKİNCİ YARIDA DA ESTİ



55'inci dakikada Nwakaeme orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı, Sörloth arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.



72'nci dakikada Serkan sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasın önündeki Sörloth'a çıkardı, onun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



83'üncü dakikada Serkan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Nwakaeme'nin kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 5-0.



88'inci dakikada Doğan'ın sol kanattan ortasında Serkan'ın altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda top üst direğe çarpıp Sörloth'un önünde kaldı, onun boş kaleye kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.



Karşılaşma 6-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynadıkları Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inden farklı olarak Kasımpaşa karşısında iki değişikliğe gitti. Genç teknik adam Erce'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan'a, Abdulkadir Parmak'ın yerine ise Ekuban'a ilk 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Sturridge'nin yanı sıra Arda Akbulut kadroda yer almadı



YUSUF, NOVAK VE UĞURCAN DÖNDÜ



Trabzonspor'da ligin 16'ncı haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile, 17'nci haftada oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa karşılaşmasıyla takıma döndüler. Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.



STURRIDGE YİNE YOK



Trabzonspor'un Antalya kampında sakatlık yaşayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giymeyen Daniel Sturridge, Kasımpaşa ile oynanan maç öncesinde de ağrılarının devam ettiğini bildirirken, karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.



EKUBAN LİGDE 14 MAÇ SONRA 11'DE



Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, ligde 14 maç sonra Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de maça başlayan ve bir de gol kaydeden Ekuban, Kasımpaşa karşılaşmasında teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından sağ kanatta görevlendirildi.



BİLAL BAŞACIKOĞLU DA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ



Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stadyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki oyuncunun transferine önümüzdeki günlerde resmiyet kazandırması bekleniyor.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 18'inci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümünü doldurarak ikinci yarının ilk müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadılar.