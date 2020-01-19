Trabzonspor evinde

Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de çıkacağı ilk müsabakada bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı, Zorbay Küçük yönetecek. İki takım Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, (Kamil Ahmet Çörekçi), Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor.