Altınordu umutlandı

Lider Hatayspor karşısında 2 puan kaybetmesine rağmen oynadığı futbolla gelecek haftalar için olumlu sinyal verdi

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde lider Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, 2 puan kaybetmesine rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut verdi. Rakibi karşısında iki kez öne geçen ancak skoru koruyamayan İzmir temsilcisi, 90 dakika boyunca istekli bir oyun sergileyerek taraftarının alkışını topladı. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler, 3 beraberlik, 2 galibiyet alarak 9 puan topladı. Altınordu'da yeni transferler Metehan, Ali ve Furkan da performanslarıyla beğeni kazandı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, lider karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını söyledi.



ÇOK DAHA İYİ OYNADIK

ÇOK güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirten Eroğlu, "Maçta iyi oynadık, sistemimizi sahaya yansıttık ve berabere kalsak da her takımı yenebileceğimizi gösterdik. Her hafta gelişerek bu noktaya geldik. Daha iyi olacağız" dedi.