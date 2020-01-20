Aslan Horoz’u avladı

Sarı-kırmızılı ekipte gol perdesini 26. dakikada Emre Akbaba açtı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Aslan’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao sahne alırken 64’te Muhammet’in golü konuk ekibe yetmedi

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında zirveye yanaşmak isteyen Galatasaray, sahasında Ege ekibi Yukatel Denizlispor'u mağlup etti: 2-1. 7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 17'de ceza yayı önünden Emre Akbaba'nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı. 26'da sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-0.



FALCAO FARKI İKİYE ÇIKARDI

57'de Seri'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 64'te sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Muhammet Özkal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 67. dakikada ceza sahası içerisinden Olcay'ın havalandırdığı topla buluşan Sedat'ın vuruşunu Muslere kornere çeldi. 69. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında kale önünde Feghouli'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşma 2-1

G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



MARCAO-RODİGOL FENA KAPIŞTI

Karşılaşmanın 86. dakikasında Denizlisporlu Rodallega ve G.Saraylı Marcao arasında yüksek gerilim yaşandı. Bu dakikada Rodigol'ün Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı-kırmızılı ekibin stoperi yerde kaldı. Denizlispor'un golcüsü yerde yatan Marcao'ya doğru eğilip bir şeyler söyleyince Marcao yerden kalktı ve iki oyuncu bu esnada birbirlerini ittiler. Her iki takımın oyuncuları araya girerek gerginliğin büyümesini engelledi. Pozisyonun ardından Rodallega sarı kart gördü.



TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekti. Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futboluların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi. Aslan'ın yeni transferlerinden Jesse Sekidika ise maçta yedekler arasında yer aldı. Sarıkırmızılı ekipte rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone'nin yanı sıra Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.



DENİZLİSPOR'DA ÜÇ EKSİK VARDI

DENIZLISPOR'DA ise Zakarya Bergdich ve Isaac Sackey'in sakatlığı sürerken Barrow ise cezası nedeniyle dünkü mücadelede sahada yer alamadı. Yeşil siyahlıların dünkü 11'inde 7 yabancı 4 yerli isim yer alırken G.Saray'da ise 9 yabancı 2 yerli isim mücadele etti.



TERİM'DEN ARDA AÇIKLAMASI

Fatih Terim, Arda Turan transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Turan transfer sürecinde yönetim ile karşı karşıya gelmediğini dile getiren Terim, "Arda Turan için fikirlerim net. Hoşlanmadığım şey transferde yönetimle karşı karşıya olduğum iddiasıdır. Bunlar doğru değil. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil" şeklinde konuştu.