Dağ gibi destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Mavişehir’de yapılacak olan Karşıyaka'nın altyapı projesini yerinde inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın İZVAK'la altyapı tesisi yapma projesi geliştirip tahsisini istediği Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük araziyi yerinde inceledi. Hamza Dağ, mülkiyet sorununun çözüldüğü arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu, projenin Karşayaka'ya büyük fayda getireceğini söyledi. Hamza Dağ, altyapı tesislerinin hayata geçmesiyle kulübün 30-40 yılının kurtulacağını ve altyapısının daha da genişleyeceğini belirtti.



MİLLETİMİZ KAZANACAK

HAMZA Dağ, "Bu altyapı tesisinin kulübe kazandırılması kulübe katkı sağlayacaktır. Bölgenin yapısına uygun, tamamen sosyal alanı olan, dışarıdan gelenlerin de spor yapabileceği tesisi burada milletimize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.





STATLAR İZMİR'İ GÜZELLEŞTİRECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Göztepe'nin Süper Lig'deki Beşiktaş müsabakasıyla kendi stadına kavuşacağını hatırlatarak, yeni ihalesi beklenen Karşıyaka Stadı'yla ilgili değerlendirmede bulundu. Dağ, "İzmir çok güzel bir statta maç izleyecek ve bundan sonra maçlardan daha büyük keyif alacak. Alsancak Stadı da önümüzdeki sezon açılacak" dedi.



STATLARI TAKİP EDİYORUZ

STATLAR neticeye ulaştıktan sonra Karşıyaka Stadı için de gerekli girişimleri yapacaklarını ifada eden Dağ şöyle devam etti: "2018 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız operasyonla beraber bazı problemler doğdu. Bunun da yatırımlara bir etkisi oldu. 2020 yılı içinde bu problemleri ülkemizin çözeceğini düşünüyorum. Karşıyaka Stadı için adım atmak için takibi yürüteceğiz. O da yine hep aklımızın bir kenarında duruyor."