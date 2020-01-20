Helal sana Göztepe

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Antalyaspor’u yenerek başlayan Göz-Göz üç puanı üç golle aldı. Göz-Göz, Akdeniz ekibini Halil, Serdar ve Soner ile dize getirdi.

Süper Lig'de Göztepe 2. yarının ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. Maçta Göztepe etkili başladı ve golü 16. dakikada buldu. Soner Aydoğdu'nun soldan ortasında, kaleciden önce topa dokunan Halil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 36'da Halil'in sağdan ortasında Serdar vurdu, kaleciden dönen topu yine Serdar tamamladı: 0-2. 45+3'te orta sahada Charles'tan topu kapan Napoleoni'nin pasını alan Soner kalecinin sağından topu ağlarla buluşturup ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.



İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

İkinci yarıda gol yoktu ama Göztepe kontrollü, Antalya baskılı oynadı. 58'de Amilton'un soldan ortasında Doğukan'ın kafa şutunda kaleci Beto başarılıydı. 79'da Serdar Gürler'in nefis pasında Göztepeli Jerome zoru başarıp topu auta attı. 85'te Jerome'ye faul yapan, Kudryashov sarı kart görürken karara itiraz eden Diego ve yardımcı antrenör , Tahsin Tam kırmızı kart gördü. Orta hakemin penaltı kararı ise ofsayt uyarısıyla iptal edildi. Maç 3-0 sona erdi.



HALİL HEM ATTI HEM DE ATTIRDI

Antalya'da Göztepe'nin kahramanı Halil Akbunar oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 10. sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız futbolcu dün 16. dakikada attığı golle takımını ateşlerken, 36. dakikada da Serdar Gürler'in golünün asistini yaptı. Sarı-kırmızılı ekiple 3. Lig, 2. Lig ve Birinci Lig'de 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Halil müthiş futboluyla taraftarları mest etti. Maça üç sarı kartla ceza sınırında çıkan yıldız futbolcu bu sezon Göztepe formasıyla 3. golünü atarken, 2. asistini gerçekleştirdi. Bu sezon üç golün hazırlayıcısı olan Serdar Gürler ise 4. golüne imza atarken takımını rahatlattı. Göztepe'nin yıldız oyuncusu Soner Aydoğdu ise ilk yarının son dakikasında Napoleoni'nin asistinde 3. golü kaydetti.



MECBURİ ROTASYON

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalya deplasmanında sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle mecburi rotasyona gitti. Özellikle stoper mevkinde sıkıntı yaşayan Palut. Reis, Alpaslan ve Atınç'ın sakatlığı, Titi'nin de cezalı olması nedeniyle alternatifsiz kaldı. Palut, sol bek oynayan Leo ile orta alanda forma giyen Borges'i stoperde değerlendirmek zorunda kaldı.



BABASINA RAKİP OLDU

Eren Derdiyok ile yollarını ayıran Göztepe'de Cameron Jerome maça ilk 11'de başlarken Ege Özkayımlıoğlu babasının görev yaptığı Antalyaspor'a karşı yedek soyundu. Ege, Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna'nın yardımcılığını yapan babası Şakir Özkayımoğlu ile maç öncesinde bol bol sohbet ederken, ilginç görüntüler oluştu.



ATTILAR COŞTULAR

Bu sezon ilk golü attığı maçlarda hiç kaybetmeyen, ancak ilk golü yediği hiç bir maçı da kazanamayan Göztepe geleneği Antalya'da da sürdürdü. İlk golünü Halil ile bulan Göz-Göz rakibine yine üstünlük sağlarken ilk golü bulduğu 9 maçtaki 7. galibiyetini elde etti. Göztepe sadece öne geçtiği Malatyaspor ve F.Bahçe ile berabere kalmıştı. Göztepe bu sezon deplasmandaki müthiş performansıyla ön plana çıktı. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup edip Rizespor ve Gaziantep ile de berabere kalan Göztepe ligin 18. haftasında dış sahadan 14 puan getirmiş oldu. Sezona 1-0'lık Antalyaspor yenilgisiyle başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta da rakibine 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılar dünkü galibiyetle hem rövanşı alırken, hem de zirve için ümitlendi. 22 Ocak'ta Antalyaspor ile İzmir'de kupa rövanş maçına çıkacak olan Göztepe 6 günde rakibiyle 3. kez karşılaşmış olacak.



HALEF SELEF İKİNCİ KEZ RAKİP OLDU

Göztepe'de iki dönem teknik direktörlük yapan Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında dün eski takımına 2. kez rakip oldu. Hafta içindeki kupa mesaisinde Göz-Göz'e ilk kez rakip olan ve 4-3'lük galibiyet elde eden Tuna, ikinci kez aynı kaderi yaşadı. Tuna maçtan önce Palut'un yanına giderek başarı diledi. Tuna ile Palut çarşamba günü kupada 3. kez rakip olacak.



ANTALYA STADI'NDA GÖZ-GÖZ RÜZGARLARI

İkinci yarının ilk maçı için 459 kilometre uzaktaki Antalya'ya çıkarma yapan Göztepeli taraftarlar, maç boyunca takımlarına müthiş destek verdi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran yaklaşık 600 Göztepeli taraftar gerek tezahüratları, gerekse tribün şovlarıyla maça damga vurdu. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraber izledi. Antalyaspor'un anlaştığı Podolski de müsabakayı statta izledi.

BURAK HAKERLER