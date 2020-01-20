KSK gülmeyi unuttu

Karşıyaka, Kozan önünde Ali Yaşar’ın (2) gollerine karşılık veremeyince Adana’dan evine puan almadan döndü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Kozanspor'a deplasmanda 2-0 yenildi, Play-Off yarışında bir yara daha aldı. Maçın 14. dakikasında Uğurcan'ın ortasında Yaşar Kaan'ın kafasında top Erdoğan'da kaldı. 20'de sağdan Mustafa Değirmenci ortaladı. Kaleci ile savunmanın anlaşmazlığı sonucu kaleye yönelen topu savunma topu çizgiden çıkardı. 31'de sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Barış'ın ortasında Hakan Kuş'un sert vuruşunda kaleci son anda topu çeldi.



KARŞIYAKALI BARIŞ ATAMADI

43'te sağdan Bekir Can'ın şutunu kaleci Erdoğan çeldi. Boşta kalan topu Yaşar Kaan filelere yolladı: 1-0. 59'da Doğukan soldan ceza alanına girdi, pasına Barış dokunamadı. 85'te Barış'ın pasıyla topla buluşan Özgür plase şutunda kaleci topu kornere çeldi. 90'da Yaşar Kaan savunmanın arkasına sarktı, kaleci Erdoğan'ın üstünden aşırdı: 2-0. KSK maçı 2-0 kaybetti.



TOLUNGÜÇ DEĞİŞİME GİTTİ

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Kozanspor önünde Tepecikspor maçında sahaya sürdüğü kadrodan 4 değişiklik yaptı. Tolungüç, hasta olan Fatih, Görkem ve Harun'u kadroya almadı. Sezon başından bu yana ilk 11'de görev yapan Anıl Çıracı'yı ise yedek soyundurdu. Sarı kart cezaları biten Mustafa Aşan, Metin ile Arif 11'de görev yaptı.



TARAFTAR YERİNİ ALDI

Karşıyaka taraftarı, dün de Kozan İsmet Atlı Stadı'nda yerini aldı. İzmir'e 982 kilometre mesafedeki deplasmana kara yolu ile giden yeşilkırmızılılar, 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla takımlarını destekledi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Adana temsilcisi 2-1 kazandı.