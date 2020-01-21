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Denizlispor ile yollarını ayırdı

Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

21.01.2020, 15:36

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için başvuran ve kadro dışı bırakılan 'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.

Daha önce Balıkesirspor'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AA

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